военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки

Короткая ссылка
Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что некоторые члены команды получили повестки из военкомата.
Руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки
  • globallookpress.com
  • © Marcelo Maragni/Keystone Press Agency

«Некоторые спортсмены получили повестки. Я считаю, что здесь принятием решений должно заниматься руководство страны, Министерство спорта. Позиция моя однозначная: где мы Родине полезны, там мы и должны быть», — цитирует Чагина «Спорт-Экспресс».

В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA). 

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Ранее в Госдуме осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить