Руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что некоторые члены команды получили повестки из военкомата.

«Некоторые спортсмены получили повестки. Я считаю, что здесь принятием решений должно заниматься руководство страны, Министерство спорта. Позиция моя однозначная: где мы Родине полезны, там мы и должны быть», — цитирует Чагина «Спорт-Экспресс».

В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Ранее в Госдуме осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар».