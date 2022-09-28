Руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки
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- © Marcelo Maragni/Keystone Press Agency
«Некоторые спортсмены получили повестки. Я считаю, что здесь принятием решений должно заниматься руководство страны, Министерство спорта. Позиция моя однозначная: где мы Родине полезны, там мы и должны быть», — цитирует Чагина «Спорт-Экспресс».
В команде «КАМАЗ-мастер» отказались подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (FIA).
FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.
Ранее в Госдуме осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар».