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Тихонов: России необходимо развивать биатлон в приоритетном порядке

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о развитии биатлона в России в условиях санкций.
Тихонов: России необходимо развивать биатлон в приоритетном порядке
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«Мы изгнаны из Международного союза биатлонистов (IBU), и сейчас надо помочь федерации. Нужно постановление президента РФ о необходимости развивать биатлон. Это единственный прикладной вид спорта, который готовит бойцов, способных поразить любую цель, вынести любую нагрузку», — цитирует Тихонова ТАСС.

Конгресс IBU в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее сообщалось, что три группы сборной России по биатлону проведут сборы в Красной Поляне.

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