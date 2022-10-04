Три группы сборной России по биатлону проведут сборы в Красной Поляне

Стали известны дата и место осенних учебно-тренировочных сборов сборной России по биатлону.

Группы Артёма Истомина, Михаила Шашилова и Сергея Башкирова проведут сборы национальной команды по биатлону в комплексе «Лаура» в Сочи, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Группа Истомина проведёт сбор с 5 по 14 октября, Шашилова — с 5 по 19 октября, Башкирова — с 6 по 23 октября.

Группа Юрия Каминского отправится в Алдан (Якутия), где пробудет с 13 октября по 7 ноября.

Напомним, что первый этап Кубка России состоится в Ханты-Мансийске с 22 по 28 ноября.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Назаренко получить американское гражданство.





