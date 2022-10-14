Marca: украинский вратарь «Реала» Лунин сыграет в матче с «Барселоной»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не тренировался в общей группе перед матчем девятого тура Ла Лиги против «Барселоны», сообщает Marca.

По информации источника, в мадридском клубе окончательно решили консервативно подойти к восстановлению 30-летнего бельгийца после травмы и не форсировать его возвращение.

Напомним, 2 октября у Куртуа был диагностирован ишиас — воспалительный процесс, который сопровождается сдавливанием или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

Таким образом, с первых минут предстоящей встречи место в воротах «Реала» займёт украинский вратарь Андрей Лунин.

Игра «Реала» с «Барселоной» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграет в «эль класико» с «Реалом» в форме с логотипом музыкального лейбла рэпера Дрейка.