Marca: украинский вратарь «Реала» Лунин сыграет в матче с «Барселоной»
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По информации источника, в мадридском клубе окончательно решили консервативно подойти к восстановлению 30-летнего бельгийца после травмы и не форсировать его возвращение.
Напомним, 2 октября у Куртуа был диагностирован ишиас — воспалительный процесс, который сопровождается сдавливанием или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.
Таким образом, с первых минут предстоящей встречи место в воротах «Реала» займёт украинский вратарь Андрей Лунин.
Игра «Реала» с «Барселоной» состоится в воскресенье, 16 октября. Начало — в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграет в «эль класико» с «Реалом» в форме с логотипом музыкального лейбла рэпера Дрейка.