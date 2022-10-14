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Роша: кто знает, может, снова забью головой в дерби со «Спартаком»

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своей результативности.
Роша: кто знает, может, снова забью головой в дерби со «Спартаком»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Не планирую на этом останавливаться. Кто знает, может, снова забью головой в дерби со «Спартаком», — приводит слова Роши «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил два мяча в шести матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

В воскресенье, 16 октября, ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ ЦСКА набрал 24 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» с 25 очками располагается на третьей строчке. 

Ранее Роша рассказал, какие советы по игре ему даёт жена.

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