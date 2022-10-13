Убытки ПСЖ за прошлый финансовый год составили свыше €300 млн

Убытки ФК «Пари Сен-Жермен» за прошлый финансовый год составили свыше €300 млн, сообщает Le Parisien.

По информации источника, третий сезон подряд потери парижского клуба превышают €100 млн. За сезон-2019/20 они составили €124 млн, за сезон-2020/21 — €224 млн, а за сезон-2021/22 — почти €350 млн.

Отмечается, что убытки значительно превышают ту сумму, которая прогнозировалась в 2021 году и была представлена французским контролирующим органам.

В числе факторов, приведших к данной ситуации, выделяются влияние коронавируса и связанное с ним снижение доходов от реализации билетов, а также высокие расходы на зарплаты.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть ПСЖ в 2023 году.