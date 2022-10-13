Джикия заявил, что у него хорошие ощущения перед дерби ЦСКА — «Спартак»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем в гостях, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах. Никаких громких слов точно говорить не буду. Всё идёт как надо», — сказал Джикия в интервью пресс-службе московского клуба.

По словам защитника, предстоящая встреча будет проверкой для красно-белых.

«Игра с ЦСКА станет проверкой для «Спартака». Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот, в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может. Понятно, что когда сидишь на диване и обсуждаешь — это одно, там все мастера спорта. Но другое — выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас всё получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что всё будет хорошо», — сказал он.

Встреча состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».