Узнать больше

Джикия заявил, что у него хорошие ощущения перед дерби ЦСКА — «Спартак»

Короткая ссылка
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Джикия заявил, что у него хорошие ощущения перед дерби ЦСКА — «Спартак»
  • Legion-Media
  • © Sportphoto24

«У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем в гостях, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах. Никаких громких слов точно говорить не буду. Всё идёт как надо», — сказал Джикия в интервью пресс-службе московского клуба.

По словам защитника, предстоящая встреча будет проверкой для красно-белых.

«Игра с ЦСКА станет проверкой для «Спартака». Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот, в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может. Понятно, что когда сидишь на диване и обсуждаешь — это одно, там все мастера спорта. Но другое — выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас всё получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что всё будет хорошо», — сказал он.

Встреча состоится в воскресенье, 16 октября, и начнётся в 20:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 12 туров РПЛ «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА с 24 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром дерби ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить