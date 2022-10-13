CAS рассмотрит апелляцию чилийской федерации футбола по делу Кастильо в начале ноября

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации футбола Чили против решения ФИФА по делу эквадорца Байрона Кастильо 4 и 5 ноября, сообщает Reuters.

Также на слушании рассмотрят аргументы Федерации футбола Перу, которая тоже подала апелляцию. Суд попросил самого Кастильо явиться на заседание.

В начале мая Федерация футбола Чили подала иск с требованием отстранить сборную Эквадора от участия в ЧМ-2022 в Катаре в связи с тем, что Кастильо, по данным федерации, является колумбийцем, а за эквадорскую команду выступал с поддельным паспортом. В случае исключения Эквадора на ЧМ-2022 попадает именно сборная Чили, в матчах против которой выступал защитник.

По итогам жеребьёвки ЧМ-2022 Эквадор попал в группу A вместе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.