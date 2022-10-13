Сын Ральфа Шумахера получил серьёзное повреждение в результате аварии

Сын экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера и племянник Михаэля Шумахера Давид Шумахер получил серьёзное повреждение спины в результате аварии на гонке DTM.

«Когда Давид приехал домой, то продолжал жаловаться на боли в спине. Мы отправились в больницу, чтобы сделать МРТ. Оказалось, что у него сломан поясничный позвонок, ему придётся восстанавливаться порядка шести недель», — цитирует Ральфа Шумахера Motorsport.

Немецкий пилот не заработал очки в дебютном сезоне DTM.

Ральф Шумахер дебютировал в «Формуле-1» на четыре года позже своего старшего брата. Он провёл десять сезонов в чемпионате и за это время одержал шесть побед в Гран-при. После ухода из королевских гонок Шумахер на протяжении пяти сезонов выступал в кузовном чемпионате DTM, где так и не смог добиться победы.

Напомним, что Михаэль Шумахер дебютировал в «Формуле-1» в 1991 году. Немец стал семикратным чемпионом мира в составе Benetton (2) и Ferrari (5). Пилот завершил карьеру в королевском классе в 2012 году. За 19 сезонов он завоевал 91 победу и 155 подиумов.

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте. С тех пор он прикован к постели и не может вести полноценную жизнь.

Ранее сообщалось, что в Haas решили не продлевать контракт с Миком Шумахером.