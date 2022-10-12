Юран: пока на ЧМ в Катар не собираюсь, должна появиться работа

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что не планирует посещать чемпионат мира 2022 года по футболу, который пройдёт в Катаре.

«Пока на ЧМ-2022 в Катар не собираюсь. Таких планов нет. Скорее всего, появится работа — будет не до этого», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, за какую команду будет болеть на чемпионате мира в Катаре.