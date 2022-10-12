Мостовой назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2022

Бывший футболист Александр Мостовой рассказал, за какую команду будет болеть на чемпионате мира в Катаре.

«Потеряется ли зрелищность турнира без сборной России? Для меня нет. Россия далеко не первый раз не попадает на чемпионат мира. Я буду болеть за Испанию — больше десяти лет там играл», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Испания сыграет в одной группе с Германий, Японией и Коста-Рикой.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что планирует поехать на ЧМ-2022 в Катар.