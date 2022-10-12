Сёмин рассказал, что планирует поехать на ЧМ-2022 в Катар

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что планирует посетить чемпионат мира 2022 года.

«Буду следить за чемпионатом мира. Даже планирую поехать в Катар. За кого буду болеть? За хороший футбол», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

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