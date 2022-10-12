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Мама Циципаса рассказала, почему они отказались выступать за сборную России по теннису

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Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, почему они отклонили предложение выступать за сборную России по теннису.
Мама Циципаса рассказала, почему они отказались выступать за сборную России по теннису
  • Gettyimages.ru

«Да, нам предлагали… Почему отказались? Мы очень сильно сомневались, что нас будут вести так, как нам это предлагали», — цитирует Сальникову Sports.ru.

Напомним, что 9 октября серб Новак Джокович в финальном матче обыграл Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане (Казахстан).

Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4.

Ранее мама Циципаса высказалась о конфликтах сына с россиянином Даниилом Медведевым.

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