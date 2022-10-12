Мама Циципаса рассказала, почему они отказались выступать за сборную России по теннису

Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала, почему они отклонили предложение выступать за сборную России по теннису.

«Да, нам предлагали… Почему отказались? Мы очень сильно сомневались, что нас будут вести так, как нам это предлагали», — цитирует Сальникову Sports.ru.

Напомним, что 9 октября серб Новак Джокович в финальном матче обыграл Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане (Казахстан).

Матч продолжался 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:3, 6:4.

Ранее мама Циципаса высказалась о конфликтах сына с россиянином Даниилом Медведевым.