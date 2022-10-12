Авербух рассказал, когда ждёт Тарасову на съёмках «Ледникового периода»
- РИА Новости
«Будет ли Татьяна Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от её самочувствия. Мы планируем и ждём Татьяну Анатольевну на съемках второго выпуска», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».
75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.
6 октября Тарасова вернулась из больницы домой.
Ранее Тарасова рассказала о своём здоровье.