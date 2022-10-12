Авербух рассказал, когда ждёт Тарасову на съёмках «Ледникового периода»

Продюсер Илья Авербух рассказал, когда ждёт возвращения к съёмкам проекта заслуженного тренера фигурного катания Татьяны Тарасовой.

«Будет ли Татьяна Тарасова участвовать во втором выпуске «Ледникового периода», зависит от её самочувствия. Мы планируем и ждём Татьяну Анатольевну на съемках второго выпуска», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

75-летний тренер не участвовала в первом съёмочном дне телепроекта «Ледниковый период» из-за того, что попала в больницу. Тарасова проходила лечение из-за вертебро-базилярной недостаточности.

6 октября Тарасова вернулась из больницы домой.

Ранее Тарасова рассказала о своём здоровье.