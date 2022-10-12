Васильев: отряды фигуристов или биатлонистов на СВО — это несерьёзно
- РИА Новости
«Считаю, что сегодня нужно подходить к вопросу мобилизации прагматично. Отряды фигуристов или биатлонистов — это несерьёзно. Я отдаю предпочтение профессионализму и тем, кто готов идти на СВО с опытом боевых действий», — цитирует Васильева Sport24.
В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее Наиль Измайлов высказался на тему возможной мобилизации представителей Первой и Второй лиги.