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Российские и белорусские теннисисты сыграют на Australian Open 2023

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Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате Австралии — 2023.
Российские и белорусские теннисисты сыграют на Australian Open 2023
  • Gettyimages.ru

«Они имеют право выступить на турнире, но только без флага и гимна, не участвуя в мероприятиях с национальной символикой. Они должны выступить в качестве нейтральных спортсменов», — заявил глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты пропустили Уимблдон 2022 года. При этом спортсмены выступили на US Open в нейтральном статусе.

Australian Open пройдёт с 16 по 29 января 2023 года.

Ранее австралийский юрист дал совет Новаку Джоковичу, как попасть на Australian Open.

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