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Канчельскис: просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Канчельскис: просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм
  • РИА Новости

«Просмотр матчей РПЛ — своего рода мазохизм. Играют плоховато, скорости нет вообще. Но я наш чемпионат всё равно люблю и буду его смотреть, никакого другого у нас нет», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он добавил, что ни фигурное катание, ни хоккей не сравнятся с футболом по количеству болельщиков.

После 12 туров лидером РПЛ является «Зенит» (30 очков). «Ростов» — второй (25 очков). «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, ЦСКА — четвёртое (24). 

Ранее Евгений Алдонин сравнил Хорхе Карраскаля и Квинси Промеса перед матчем ЦСКА — «Спартак».

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