Фернандес: меня вдохновляет то, что сейчас Касаткина в топ-10

Канадская теннисистка Лейла Фернандес высказалась о поражении россиянке Дарье Касаткиной в первом круге турнира в Сан-Диего (США).

«Даша — потрясающий игрок. Она так прибавила в последние годы. Я, когда была юниором, смотрела по телевизору, как она играет. Меня вдохновляет, что сейчас она в топ-10», — заявила Фернандес после матча.

Матч завершился в пользу россиянки со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

В следующем круге российская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Кис.

Ранее Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Сан-Диего.