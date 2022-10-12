Узнать больше

Фернандес: меня вдохновляет то, что сейчас Касаткина в топ-10

Короткая ссылка
Канадская теннисистка Лейла Фернандес высказалась о поражении россиянке Дарье Касаткиной в первом круге турнира в Сан-Диего (США).

«Даша — потрясающий игрок. Она так прибавила в последние годы. Я, когда была юниором, смотрела по телевизору, как она играет. Меня вдохновляет, что сейчас она в топ-10», — заявила Фернандес после матча.

Матч завершился в пользу россиянки со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 59 минут.

В следующем круге российская теннисистка встретится с американкой Мэдисон Кис.

Ранее Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал парного турнира в Сан-Диего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить