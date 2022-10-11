Бояринцев — о матче с ЦСКА: «Спартаку» главное не пропустить быстрый гол
- РИА Новости
«Команда «Спартак» в последних турах проигрывала по ходу встречи, а потом возвращалась и добивалась победных результатов. Красно-белым в матче с ЦСКА нужно быть осторожными. Потому что, если пропустить в первом тайме, армейцы могут и не позволить отыграться», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».
По его мнению, основной козырь у «Спартака» в матче с армейцами — атакующая линия.
«Команда играет достаточно раскованно. Видно, что нащупали связи. Ошибки в обороне, конечно, ещё присутствуют — над этим компонентом надо поработать», — сказал Бояринцев.
Команда Гильермо Абаскаля (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице. Коллектив Владимира Федотова (24) располагается на четвёртой позиции.
ЦСКА примет «Спартак» на своём поле 16 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.