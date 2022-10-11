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Бояринцев — о матче с ЦСКА: «Спартаку» главное не пропустить быстрый гол

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых в матче 13-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.
Бояринцев — о матче с ЦСКА: «Спартаку» главное не пропустить быстрый гол
  • РИА Новости

«Команда «Спартак» в последних турах проигрывала по ходу встречи, а потом возвращалась и добивалась победных результатов. Красно-белым в матче с ЦСКА нужно быть осторожными. Потому что, если пропустить в первом тайме, армейцы могут и не позволить отыграться», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

По его мнению, основной козырь у «Спартака» в матче с армейцами — атакующая линия.

«Команда играет достаточно раскованно. Видно, что нащупали связи. Ошибки в обороне, конечно, ещё присутствуют — над этим компонентом надо поработать», — сказал Бояринцев.

Команда Гильермо Абаскаля (25 очков) занимает третье место в турнирной таблице. Коллектив Владимира Федотова (24) располагается на четвёртой позиции.

ЦСКА примет «Спартак» на своём поле 16 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

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