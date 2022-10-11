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Александр Емельяненко — о критике: пусть хейтеры начнут с себя

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на критику от ненавистников после поражения от Вячеслава Дацика.
Александр Емельяненко — о критике: пусть хейтеры начнут с себя
  • РИА Новости

«Пусть хейтеры начнут с себя. Посмотрят в зеркало, пообщаются со своим отражением. Я не обращаю абсолютно никакого внимания на подобных людей и подобные высказывания. Сегодня они за меня, завтра уже против меня. Это люди без мнения», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел девять поражений и один бой свёл вничью.

Его предыдущим соперником был Вячеслав Дацик. Бой прошёл по правилам бокса в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 13-й секунде первого раунда.

Ранее Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал, что помогает спортсмену не вернуться к пагубным привычкам.

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