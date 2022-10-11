Ахаимова считает, что Щербакова выиграла ОИ-2022 из-за меньшего давления

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала о своей любимой фигуристке.

«Своим изяществом и лёгкостью мне импонирует Аня. Ощущается её профессионализм на льду. Смотрела вживую много её выступлений — это впечатляет», — цитирует Ахаимову «Спорт-Экспресс».

Она добавила, что Щербакову на Олимпиаде в Пекине недооценили. По её словам, на фигуристку не рассчитывали, хотя она была действующей чемпионкой мира.

«На кого выпадает меньше давления, всегда способны показать что-то взрывное. Поэтому я верила, что она может взять золото», — добавила Ахаимова.

Анна Щербакова выиграла личное золото на Олимпиаде в Пекине. Она безошибочно исполнила короткую и произвольную программы, получив от судей 255,95 балла. Щербакова опередила свою подругу по команде Александру Трусову, которая выполнила рекордные пять четверных прыжков в произвольной программе. Камила Валиева стала лишь четвёртой.

Ранее сообщалось, что Валиева исполнит роль Богини в шоу Навки «Новая сказка Шахерезады».