Узнать больше

Юран ответил на вопрос о возможном четвёртом появлении в «Химках»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном возвращении в подмосковный клуб.
Юран ответил на вопрос о возможном четвёртом появлении в «Химках»
  • РИА Новости

«Ну, бог любит троицу ж? А там есть ещё какое‑то выражение? «Покер лучше хет‑трика»? Ну если есть такое выражение, то ничего исключать нельзя в этой жизни», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета «Химок».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить