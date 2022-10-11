Юран ответил на вопрос о возможном четвёртом появлении в «Химках»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном возвращении в подмосковный клуб.

«Ну, бог любит троицу ж? А там есть ещё какое‑то выражение? «Покер лучше хет‑трика»? Ну если есть такое выражение, то ничего исключать нельзя в этой жизни», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали восемь очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета «Химок».