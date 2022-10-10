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Хачанов заявил, что до 20 лет в него было вложено около $1 млн

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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, сколько денег вложили в него спонсоры до 20 лет.
Хачанов заявил, что до 20 лет в него было вложено около $1 млн
  • РИА Новости

«Теннис — это один из самых дорогих видов спорта. Лет до 16 ты можешь тренироваться в России. Однако скажу на своём опыте. До 20 лет в меня вложили около $1 млн. К 2018 году всю сумму удалось вернуть», — заявил спортсмен в подкасте «Культурная страна».

Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин выиграл четыре турнира под эгидой организации.

На турнире в Астане Хачанов в полуфинале уступил Джоковичу в двух сетах — 6:4, 6:3. Российский теннисист записал на свой счёт три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и выиграл 11 из 47 очков на приёме.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Хачанова от Джоковича.

 

 

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