Хачанов заявил, что до 20 лет в него было вложено около $1 млн

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, сколько денег вложили в него спонсоры до 20 лет.

«Теннис — это один из самых дорогих видов спорта. Лет до 16 ты можешь тренироваться в России. Однако скажу на своём опыте. До 20 лет в меня вложили около $1 млн. К 2018 году всю сумму удалось вернуть», — заявил спортсмен в подкасте «Культурная страна».

Хачанов занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин выиграл четыре турнира под эгидой организации.

На турнире в Астане Хачанов в полуфинале уступил Джоковичу в двух сетах — 6:4, 6:3. Российский теннисист записал на свой счёт три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и выиграл 11 из 47 очков на приёме.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский прокомментировал поражение Хачанова от Джоковича.