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Де Хеа: хотел бы играть в «Манчестер Юнайтед» ещё несколько лет

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о своём будущем в английском клубе.
Де Хеа: хотел бы играть в «Манчестер Юнайтед» ещё несколько лет
  • РИА Новости

«Я сосредоточен на играх, делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь команде. Конечно, я хотел бы провести в Манчестере ещё несколько лет, так что посмотрим, что произойдёт в будущем. Я действительно очень счастлив здесь», — приводит слова голкипера Goal.

Де Хеа выступает за английский клуб с 2011 года, провёл за команду 495 матчей, в которых пропустил 538 мячей и отстоял 168 игр на ноль.

«Манчестер Юнайтед» в гостях переиграл «Эвертон» в матче десятого тура чемпионата Англии. Игра на стадионе «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эрика тен Хага.

МЮ с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Эвертон» (десять) располагается на 12-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» проявляет интерес к вратарю МЮ Де Хеа.

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