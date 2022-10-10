Аванесян не сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Румынии
- Gettyimages.ru
Россиянка уступила венгерке Анне Бондар со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.
В следующем круге венгерка встретится с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания).
Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.
Ранее российская теннисистка Анна Блинкова победила соотечественницу Анастасию Захарову в матче первого раунда теннисного турнира в Клуж-Напоке.