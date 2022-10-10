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Аванесян не сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Румынии

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Российская теннисистка Элина Аванесян не смогла пробиться во второй раунд теннисного турнира в Клуж-Напоке (Румыния).
Аванесян не сумела пробиться во второй круг теннисного турнира в Румынии
  • Gettyimages.ru

Россиянка уступила венгерке Анне Бондар со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

В следующем круге венгерка встретится с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Хэрриет Дарт (Великобритания).

Призовой фонд турнира составляет около $250 тыс.

Ранее российская теннисистка Анна Блинкова победила соотечественницу Анастасию Захарову в матче первого раунда теннисного турнира в Клуж-Напоке.

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