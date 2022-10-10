В Австралии считают, снятие запрета на въезд в страну для Джоковича стало бы пощёчиной для тех, кто вакцинировался

Бывший министр внутренних дел и член парламента Австралии Карен Эндрюс высказался о возможном снятии с теннисиста Новака Джоковича запрета на въезд в страну.

«Это было бы пощёчиной для остальных людей, которые поступили правильно и сделали прививку, если бы вдруг Джоковичу разрешили вернуться в страну просто потому, что он известный теннисист», — заявил Эндрюс на ABC Radio Melbourne.

Напомним, 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии, куда он прибыл, чтобы выступить на Australian Open. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее сообщалось, что Джоковича допустят до Australian Open 2023, несмотря на прошлогодний скандал.