В УЕФА сообщили об ошибке в расписании квалификации чемпионата Европы — 2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил об ошибке в календаре квалификационного турнира чемпионата Европы — 2024.

«С сожалением сообщаем, что мы заметили проблему с календарём, и просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена в ближайшее время», — говорится в заявлении.

9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы.

Германия, которая будет хозяйкой турнира, получила прямую путёвку в финальную стадию и не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира.

Ранее Роберто Манчини высказался о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата Европы — 2024.