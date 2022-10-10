В УЕФА сообщили об ошибке в расписании квалификации чемпионата Европы — 2024
«С сожалением сообщаем, что мы заметили проблему с календарём, и просим вас игнорировать список матчей, который был разослан. Новая версия будет выпущена в ближайшее время», — говорится в заявлении.
9 октября во Франкфурте-на-Майне (Германия) состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы.
Германия, которая будет хозяйкой турнира, получила прямую путёвку в финальную стадию и не принимала участия в жеребьёвке отборочного турнира.
Ранее Роберто Манчини высказался о результатах жеребьёвки квалификации чемпионата Европы — 2024.