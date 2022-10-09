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Федун: я бы отдал звание лучшего игрока матча с «Крыльями» Селихову

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Федун: я бы отдал звание лучшего игрока матча с «Крыльями» Селихову
  • РИА Новости

«Снова волевая победа. Ребята — молодцы, команда здорово играет в атаке. Ощущения только позитивные. Ну и, конечно, хотел бы отметить Сашу Селихова. Я бы отдал лучшего игрока ему, а не Соболеву. Спасения Селихова были решающими», — цитирует Федуна «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 5:2.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль. Форвард признан лучшим игроком матча. Также два мяча забил Квинси Промес.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.

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