Дубль Саки помог «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль» в матче АПЛ
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Игра на стадионе «Эшбертон Роуд» завершилась со счётом 3:2.
В составе «канониров» мячи забили Габриэл Мартинелли (1-я минута), Букайо Сака (45-я, 76-я, пенальти). В команде Юргена Клоппа отличились Дарвин Нуньес (34-я), Роберто Фирмино (53-я).
«Арсенал» (24 очка) продолжает лидировать в АПЛ. «Ливерпуль» (десять) занимает десятое место.
Ранее гол Эрлинга Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ.