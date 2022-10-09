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Дубль Саки помог «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль» в матче АПЛ 

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«Ливерпуль» в гостях уступил лондонскому «Арсеналу» в матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Саки помог «Арсеналу» обыграть «Ливерпуль» в матче АПЛ 
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Эшбертон Роуд» завершилась со счётом 3:2.

В составе «канониров» мячи забили Габриэл Мартинелли (1-я минута), Букайо Сака (45-я, 76-я, пенальти). В команде Юргена Клоппа отличились Дарвин Нуньес (34-я), Роберто Фирмино (53-я).

«Арсенал» (24 очка) продолжает лидировать в АПЛ. «Ливерпуль» (десять) занимает десятое место.

Ранее гол Эрлинга Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ.



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