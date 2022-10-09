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«Монако» с Головиным обыграл «Монпелье» в Лиге 1

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«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 10-го тура французской Лиги 1.
«Монако» с Головиным обыграл «Монпелье» в Лиге 1
  • РИА Новости

Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 2:0.

В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Брис Эмболо и Мирон Боадю.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. «Монпелье» с 12 баллами расположился на 10-й строчке.

Ранее «Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Эмполи» в матче Серии А.

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