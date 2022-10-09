«Монако» с Головиным обыграл «Монпелье» в Лиге 1
- РИА Новости
Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 2:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Брис Эмболо и Мирон Боадю.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле всю игру и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Монако» набрал 20 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице. «Монпелье» с 12 баллами расположился на 10-й строчке.
Ранее «Торино» с Миранчуком сыграл вничью с «Эмполи» в матче Серии А.