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Дубль Иванова помог «Рубину» обыграть «СКА-Хабаровск» в Первой лиге

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Казанский «Рубин» в гостевом матче взял верх над «СКА-Хабаровск» в матче 13-го тура Первой лиги.
Дубль Иванова помог «Рубину» обыграть «СКА-Хабаровск» в Первой лиге
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе имени Ленина завершилась победой казанцев со счётом 2:1.

В составе «Рубина» двумя забитыми мячами отметился Олег Иванов (11-я и 89-я минуты). У хозяев автором единственного точного удара стал Илья Петров (62-я).

«Рубин» с 22 очками находится на пятом месте в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» располагается на девятом месте с 17 очками.

Ранее болельщики «Рубина» создали петицию с требованием уволить главного тренера казанцев Леонида Слуцкого и руководство клуба.

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