Точилин: «Сочи» мог обыграть «Локомотив» с более крупным счётом

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал крупную победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го чемпионата России по футболу.

«Мы рады этой победе, что сыграли на ноль. Думаю, что у нас получилось извиниться перед болельщиками за предыдущий матч. Ребята молодцы, показали свой уровень, могли забивать больше», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

По его словам, гол Владислава Сарвели в ворота «Локо» придаст футболисту уверенности.

«Он старается, главное, что моменты есть», — добавил Точилин.

«Сочи» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом переиграл «Локо» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе Циннбауэра и Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Степашин заявил, что «Динамо» и ЦСКА не наиграли на поражение в матче РПЛ.