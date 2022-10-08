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Польша призвала лишить Международную ассоциацию бокса членства в МОК из-за допуска россиян

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Министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил с резкой критикой решения Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян и белорусов до соревнований под её эгидой.
Польша призвала лишить Международную ассоциацию бокса членства в МОК из-за допуска россиян
  • Legion-Media
  • © Newspix

«Я выражаю серьёзную обеспокоенность тем, что решение IBA может стать началом масштабных усилий России по возвращению своих спортсменов в международный спорт. Я призываю всех вас представить в МОК совместное предложение, в котором мы будем просить об исключении IBA из состава организации», — цитирует министра спорта Польши Inside the Games.

По его словам, допуск россиян создал «чрезвычайно опасный прецедент для всего мира спорта». Министр напомнил, что решение IBA противоречит рекомендациям МОК.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. 

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия бойкотируют турниры с участием российских боксёров.

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