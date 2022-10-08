Тихонов: «Ростов» и «Краснодар» — два равных соперника, это будет самая интересная игра тура

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Краснодара» и «Ростова».

«Это битва двух южных столиц — вот и увидим, где настоящая столица футбольного юга. Это, конечно, шутка. А если серьёзно, то обе команды показывают очень приличный футбол, и думаю, что в оптимальных составах это два равных соперника, хоть «Ростов» играет дома», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что краснодарский клуб в случае победы над «Ростовом» может подняться выше в турнирной таблице. По его словам, ростовская команда сможет уйти в отрыв в таблице, если обыграет «Краснодар».

«Наверное, это будет самая интересная игра тура», — заключил Тихонов.

Встреча между «Ростовом» и «Краснодаром» состоится 9 октября, она начнётся в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

После 11 туров РПЛ жёлто-синие набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. «Краснодар» с 21 очком располагается на пятой позиции. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (29).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что успешное выступление «Ростова» — заслуга Карпина.