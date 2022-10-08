Романцев заявил, что успешное выступление «Ростова» — заслуга Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру «Ростова» в сезоне-2022/23 под руководством Валерия Карпина.

«Ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого весёлого футбола. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть, — конечно же, это заслуга Карпина», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

2 октября «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее Геннадий Орлов заявил, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство в РПЛ.