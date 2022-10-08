Узнать больше

Романцев заявил, что успешное выступление «Ростова» — заслуга Карпина

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру «Ростова» в сезоне-2022/23 под руководством Валерия Карпина.
Романцев заявил, что успешное выступление «Ростова» — заслуга Карпина
  • РИА Новости

«Ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого весёлого футбола. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть, — конечно же, это заслуга Карпина», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

2 октября «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».

Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).

Ранее Геннадий Орлов заявил, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить