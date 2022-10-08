Романцев заявил, что успешное выступление «Ростова» — заслуга Карпина
- РИА Новости
«Ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого весёлого футбола. И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть, — конечно же, это заслуга Карпина», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».
2 октября «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» со счётом 3:1 обыграл «Ростов».
Напомним, что «Зенит» имеет в своём активе 29 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Далее расположились ЦСКА (23), «Ростов» (22), «Спартак» (22) и «Краснодар» (20).
Ранее Геннадий Орлов заявил, что «Ростов» сможет бороться за чемпионство в РПЛ.