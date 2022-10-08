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Галлямов считает официальным прокат с рекордными баллами

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Золотой призёр Олимпиады по фигурному катанию Александр Галлямов, который выступает в паре с Анастасией Мишиной, оценил выступление дуэта на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
Галлямов считает официальным прокат с рекордными баллами
  • globallookpress.com
  • © Sergei Stepanov/XinHua

«У нас в России всё официально, поэтому будем стараться, чтобы ещё улучшить эти баллы. Конечно, мы рады этим оценкам, цифры красивые, будем стараться, чтобы они были ещё краше», — цитирует Галлямова РИА Новости.

Мишина и Галлямов завоевали золотые медали на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фигуристы получили от судей 245,79 балла. Результат превысил мировые рекорды в короткой и произвольной программах. Однако он не будет учтён в статистических данных Международного союза конькобежцев (ISU), так как показаны на внутрироссийском старте.

Мишина и Галлямов являются победителями командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах.

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