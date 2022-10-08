Бойкова и Козловский восстановятся к этапам Гран-при России
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«Это было решено заранее, недели две назад, когда Дима начал кататься после травмы. Разумно было так сделать, чтобы они постепенно вошли в спортивную форму и показали свои программы. Само собой, они будут готовы к этапам Гран-при», — цитирует Москвину РИА Новости.
Бойкова и Козловский 7 октября выиграли короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, после чего снялись с соревнований.
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах.