Бойкова и Козловский восстановятся к этапам Гран-при России

Тренер Тамара Москвина рассказала о ходе восстановления чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Козловского, который выступает в паре с Александрой Бойковой, после травмы.

«Это было решено заранее, недели две назад, когда Дима начал кататься после травмы. Разумно было так сделать, чтобы они постепенно вошли в спортивную форму и показали свои программы. Само собой, они будут готовы к этапам Гран-при», — цитирует Москвину РИА Новости.

Бойкова и Козловский 7 октября выиграли короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, после чего снялись с соревнований.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах.