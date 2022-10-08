Узнать больше

Бойкова и Козловский восстановятся к этапам Гран-при России

Короткая ссылка
Тренер Тамара Москвина рассказала о ходе восстановления чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Козловского, который выступает в паре с Александрой Бойковой, после травмы.
Бойкова и Козловский восстановятся к этапам Гран-при России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это было решено заранее, недели две назад, когда Дима начал кататься после травмы. Разумно было так сделать, чтобы они постепенно вошли в спортивную форму и показали свои программы. Само собой, они будут готовы к этапам Гран-при», — цитирует Москвину РИА Новости.

Бойкова и Козловский 7 октября выиграли короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, после чего снялись с соревнований.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на контрольных прокатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить