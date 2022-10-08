В «Зените» рассказали, почему Сергеев пропускает матч с «Факелом»
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«У Ивана Сергеева простуда. Он остался в Санкт-Петербурге», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Зенита».
В настоящий момент «Факел» в Воронеже на своём поле принимает «Зенит». Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.
После 11 туров РПЛ санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Факел» — 12-й (девять очков).
Ранее Александр Мостовой заявил, что «Зенит» без проблем обыграет «Факел».