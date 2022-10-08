Мостовой считает, что «Зенит» без проблем обыграет «Факел»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Факела» и «Зенита».

«Зенит» — фаворит в матче с «Факелом». Должны доказать это на поле. Поддержка болельщиков всегда помогает, но сейчас на первый план выходит роль и класс. У «Зенита» всего этого предостаточно — даже в избытке», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что плохое поле не помешает петербургскому клубу обыграть «Факел».

8 октября «Факел» на своём стадионе в Воронеже примет «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск.

После 11 туров РПЛ санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Факел» — 12-й (девять очков).

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом».