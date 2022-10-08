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Тихонов: «Зенит» на голову сильнее «Факела»

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между «Факелом» и «Зенитом».
Тихонов: «Зенит» на голову сильнее «Факела»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ни один специалист не скажет, что питерцы могут потерять очки. «Факел» неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с «Зенитом» вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее», — цитирует Тихонова Metaratings.

Он также отметил, что подопечным Сергея Семака может помешать недостаточный настрой или плохое поле.

8 октября «Факел» на своём стадионе в Воронеже примет «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск.

После 11 туров РПЛ санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице, набрав 29 очков. «Факел» — 12-й (девять очков).

Ранее в «Зените» подтвердили информацию о намерении продлить контракт с Далером Кузяевым.

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