Аршавин: Смолов тормозит игру «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем «Динамо» Фёдоре Смолове.

«Мне Федя всегда нравился и сейчас тоже нравится. Он технично оснащённый и сильный футболист. Но мне кажется, что он тормозит игру «Динамо». Потому что он всё‑таки уже не такой мобильный», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Он добавил, что до покупки Смолова динамовская тройка Тюкавин — Захарян — Макаров работала в унисон и на скорости.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в девяти матчах «Динамо» в РПЛ, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Дмитрий Хомуха высказался о причинах низкой результативности Фёдора Смолова.