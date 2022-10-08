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Норрис считает, что Ферстаппен специально заблокировал его на прогревочном круге

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Пилот McLaren Ландо Норрис обвинил гонщика Red Bull Макса Ферстаппена в преднамеренной блокировке во время квалификации на Гран-при Японии «Формулы-1».
Норрис считает, что Ферстаппен специально заблокировал его на прогревочном круге
  • AP
  • © Toru Hanai

«Было довольно очевидно, что он пытался сделать это. Насчёт этого нет чётких правил, но очевидно, что сделанное им недопустимо. Люди всегда обгоняют друг друга до финального поворота», — цитирует Норриса Sky Sports.

Во время квалификации нидерландец заблокировал траекторию британцу. Из-за манёвра Ферстаппена Норрис вынужден был съехать с трассы, чтобы избежать столкновения.

Стюарды вынесли предупреждение пилоту Red Bull, но не стали штрафовать его и лишать поула. Нидерландец будет стартовать с первой позиции в гонке Гран-при Японии.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии.

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