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Умерла американская фигуристка, которая обвиняла в сексуальных домогательствах своего бывшего партнёра

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Бывшая американская фигуристка Бриджит Намиотка, выступавшая в парном катании, скончалась в возрасте 32 лет.
Умерла американская фигуристка, которая обвиняла в сексуальных домогательствах своего бывшего партнёра
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

Фигуристки не стало 25 июля. По словам её родителей, «она не выдержала борьбы с зависимостью после нескольких лет борьбы с травмой, вызванной сексуальными домогательствами».

Напомним, что в 2019 году Намиотка обвинила своего партнёра Джона Кафлина в домогательствах. Она заявила, что фигурист издевался над ней, когда ей было 14 лет. Кафлин старше девушки на четыре года.

Фигурист не признал своей вины, а позже покончил жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин.

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