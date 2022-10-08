В Федерации бокса России сообщили о 50 повестках для членов сборной

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что 50 членам сборной России пришли повестки из военкомата.

«Мы должны своим личным примером доказывать, что мы не просто так говорим, что боксёры — это защитники Отечества. Родина призвала, и мы сделаем всё, что надо. Около 50 повесток уже есть, даже тренеры, судьи. Никакой паники нет», — цитирует Кириенко «РБК Спорт».

Она добавила, что федерация обратилась в Министерство спорта с просьбой предоставить бронь боксёрам.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Ранее Рой Джонс призвал МОК прислушаться к решениям IBA.