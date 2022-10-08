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В Федерации бокса России сообщили о 50 повестках для членов сборной

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что 50 членам сборной России пришли повестки из военкомата.
В Федерации бокса России сообщили о 50 повестках для членов сборной
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«Мы должны своим личным примером доказывать, что мы не просто так говорим, что боксёры — это защитники Отечества. Родина призвала, и мы сделаем всё, что надо. Около 50 повесток уже есть, даже тренеры, судьи. Никакой паники нет», — цитирует Кириенко «РБК Спорт».

Она добавила, что федерация обратилась в Министерство спорта с просьбой предоставить бронь боксёрам.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Ранее Рой Джонс призвал МОК прислушаться к решениям IBA.

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