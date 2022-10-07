Узнать больше

Джонс призвал МОК прислушаться к решениям IBA

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс — младший посоветовал Международному олимпийскому комитету (МОК) прислушаться к решениям Международной ассоциации бокса (IBA).
Джонс призвал МОК прислушаться к решениям IBA
  • Gettyimages.ru

«Исключить бокс из программы Игр — это нонсенс, это не что иное, как преступление. Все мы знаем, что спровоцировал эту ситуацию предыдущий президент IBA. Его годы правления были отмечены коррупцией и предвзятыми решениями. Именно он привёл организацию к краху», — написал Джонс в социальных сетях.

По его словам, недопустимо обвинять новое руководство IBA в ошибках, ведь они помогли боксу в самый тяжёлый момент в истории. При этом Джонс призвал МОК прислушаться к боксёрскому сообществу, которое требует прозрачных решений.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия бойкотируют турниры с участием российских боксёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить