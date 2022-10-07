Джонс призвал МОК прислушаться к решениям IBA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс — младший посоветовал Международному олимпийскому комитету (МОК) прислушаться к решениям Международной ассоциации бокса (IBA).

«Исключить бокс из программы Игр — это нонсенс, это не что иное, как преступление. Все мы знаем, что спровоцировал эту ситуацию предыдущий президент IBA. Его годы правления были отмечены коррупцией и предвзятыми решениями. Именно он привёл организацию к краху», — написал Джонс в социальных сетях.

По его словам, недопустимо обвинять новое руководство IBA в ошибках, ведь они помогли боксу в самый тяжёлый момент в истории. При этом Джонс призвал МОК прислушаться к боксёрскому сообществу, которое требует прозрачных решений.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия бойкотируют турниры с участием российских боксёров.