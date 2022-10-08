Владельца «Манчестер Сити» подозревают в помощи российским миллиардерам

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур стал фигурантом расследования Министерства иностранных дел Великобритании за возможную помощь Роману Абрамовичу и другим российским бизнесменам в уклонении от санкций.

По информации The Telegraph, шейх помогал российским бизнесменам с перемещением предметов роскоши в ОАЭ.

В 2008 году Мансур приобрёл 90% акций футбольного клуба «Манчестер Сити», через год он выкупил оставшиеся 10%. Ему также принадлежат 80% акций «Мельбурн Сити» и «Нью-Йорк Сити».

В феврале Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании. Российский бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что петиция об отстранении Эрлинга Холанда собрала 2 млн подписей.