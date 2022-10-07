Бородавко — о бойкоте Норвегии из-за допуска россиян: заявление Дюрхауг — обычный шантаж
- РИА Новости
«Заявление Туве Мо Дюрхауг — обычный шантаж. Уже неинтересно слушать. Эти люди очень много говорят и мало делают. Между их словами и поступками нет вообще ничего общего. Норвежская ассоциация уже много раз бойкотировала», — цитирует Бородавко Sport24.
Он также подчеркнул, что во время пандемии, когда норвежские спортсмены не выступали, интерес к лыжам только увеличился.
Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг 6 октября сообщила о возможном бойкоте соревнований по лыжному спорту в случае допуска россиян.
В Норвегии требуют от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников в этапах Кубка мира нового сезона.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта намерена бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.