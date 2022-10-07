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Бородавко — о бойкоте Норвегии из-за допуска россиян: заявление Дюрхауг — обычный шантаж

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта намерена бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.
Бородавко — о бойкоте Норвегии из-за допуска россиян: заявление Дюрхауг — обычный шантаж
  • РИА Новости

«Заявление Туве Мо Дюрхауг — обычный шантаж. Уже неинтересно слушать. Эти люди очень много говорят и мало делают. Между их словами и поступками нет вообще ничего общего. Норвежская ассоциация уже много раз бойкотировала», — цитирует Бородавко Sport24.

Он также подчеркнул, что во время пандемии, когда норвежские спортсмены не выступали, интерес к лыжам только увеличился.

Президент Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг 6 октября сообщила о возможном бойкоте соревнований по лыжному спорту в случае допуска россиян.

В Норвегии требуют от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) как можно быстрее решить вопрос возможного участия российских лыжников в этапах Кубка мира нового сезона.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что Норвежская ассоциация лыжного спорта намерена бойкотировать международные старты в случае допуска россиян.

 

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