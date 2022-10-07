Узнать больше

Агент Шомуродова рассказал, почему Моуринью не отпустил нападающего в другой клуб

Короткая ссылка
Кахор Муминов, агент нападающего Элдора Шомуродова, рассказал, почему главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не отпустил его клиента в другой клуб.
Агент Шомуродова рассказал, почему Моуринью не отпустил нападающего в другой клуб
  • РИА Новости

«К Шомуродову был серьёзный интерес со стороны «Торино», «Болоньи». Элдора хотели все ведущие турецкие клубы, саудиты. Но «Рома» решила его сохранить. У нас был разговор с Моуринью, с генеральным директором. Жозе дал понять Шомуродову, что никто его из клуба точно не выталкивает и не отдаёт», — приводит слова Муминова СЭ.

По словам агента, римский клуб готов был отпустить Шомуродова, только если поступит какое-нибудь безумное предложение.

«Моуринью сказал Шомуродову: «Послушай, даже пять матчей в «Роме» для тебя лучше, чем 10—15 матчей в «Болонье», — рассказал он.

В нынешнем сезоне 27-летний узбекский форвард принял участие в трёх матчах за римлян и забил один мяч. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Рома» проиграла «Бетису» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить