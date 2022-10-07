Агент Шомуродова рассказал, почему Моуринью не отпустил нападающего в другой клуб

Кахор Муминов, агент нападающего Элдора Шомуродова, рассказал, почему главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не отпустил его клиента в другой клуб.

«К Шомуродову был серьёзный интерес со стороны «Торино», «Болоньи». Элдора хотели все ведущие турецкие клубы, саудиты. Но «Рома» решила его сохранить. У нас был разговор с Моуринью, с генеральным директором. Жозе дал понять Шомуродову, что никто его из клуба точно не выталкивает и не отдаёт», — приводит слова Муминова СЭ.

По словам агента, римский клуб готов был отпустить Шомуродова, только если поступит какое-нибудь безумное предложение.

«Моуринью сказал Шомуродову: «Послушай, даже пять матчей в «Роме» для тебя лучше, чем 10—15 матчей в «Болонье», — рассказал он.

В нынешнем сезоне 27-летний узбекский форвард принял участие в трёх матчах за римлян и забил один мяч. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее «Рома» проиграла «Бетису» в Лиге Европы.