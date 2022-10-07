Ягр верит, что Овечкин обгонит Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр поделился мнением о том, сможет ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Обгонит ли Овечкин Гретцки? Думаю, да. У него есть все инструменты для этого. Я думаю, что он будет играть до 45 лет, потому что он может. Он силен и хочет быть лучшим», — цитирует Ягра пресс-служба НХЛ.

36-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз».

Напомним, что Овечкин (780 шайб) занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что Овечкин попал в тройку самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.