Циципас: Рублёв играет очень быстро, но у него есть слабости
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«Мы несколько раз встречались на крытом харде. На этом покрытии Андрей — один из сильных теннисистов. Но у меня тоже хорошая игра. В прошлом году мы играли на итоговом, я был не в лучшей форме. С учётом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться. Рублёв играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать», — сказал теннисист.
В пятницу, 7 октября, Циципас одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала турнира в Астане.
Ранее сообщалось, что Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Астане, где сыграет с Хачановым.