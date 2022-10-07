Циципас: Рублёв играет очень быстро, но у него есть слабости

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане против россиянина Андрея Рублёва.

«Мы несколько раз встречались на крытом харде. На этом покрытии Андрей — один из сильных теннисистов. Но у меня тоже хорошая игра. В прошлом году мы играли на итоговом, я был не в лучшей форме. С учётом нашего опыта мне нужно будет полностью включиться. Рублёв играет очень быстро, но, как и у любого другого соперника, у него есть слабости, которые можно использовать», — сказал теннисист.

В пятницу, 7 октября, Циципас одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала турнира в Астане.

Ранее сообщалось, что Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Астане, где сыграет с Хачановым.